Закриття неба над Україною. Кулеба візьме участь у засіданні глав МЗС країн НАТО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував відеоконференцію із колегами з країн-членів Північноатлантичного альянсу. Під час зустрічі дипломат порушить низку важливих для України питань.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву очільника МЗС в ефірі телемарафону UAразом.
Засідання голів МЗС країн НАТО відбудеться у п'ятницю, 4 березня. Розмову з колегами проведе й український міністр, який долучиться онлайн.
"У нас питання стоїть ширше. Це протиповітряна та протиракетна оборона України, це наше найбільш вразливе місце. Тому треба говорити не лише про закриття неба, але й про систему та дуже серйозну підтримку з боку партнерів ППО України, тобто про надання нам конкретного важкого озброєння", – заявив Кулеба.
За його словами, передача "Стінгерів" та інших переносних ЗРК – добра справа, але Україна потребує серйознішої протиповітряної зброї. Над цим і працюватиме МЗС.
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