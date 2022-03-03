Закриття неба над Україною. Кулеба візьме участь у засіданні глав МЗС країн НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував відеоконференцію із колегами з країн-членів Північноатлантичного альянсу. Під час зустрічі дипломат порушить низку важливих для України питань.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву очільника МЗС в ефірі телемарафону UAразом.

Засідання голів МЗС країн НАТО відбудеться у п'ятницю, 4 березня. Розмову з колегами проведе й український міністр, який долучиться онлайн.

"У нас питання стоїть ширше. Це протиповітряна та протиракетна оборона України, це наше найбільш вразливе місце. Тому треба говорити не лише про закриття неба, але й про систему та дуже серйозну підтримку з боку партнерів ППО України, тобто про надання нам конкретного важкого озброєння", – заявив Кулеба.

За його словами, передача "Стінгерів" та інших переносних ЗРК – добра справа, але Україна потребує серйознішої протиповітряної зброї. Над цим і працюватиме МЗС.