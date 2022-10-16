Зеленский: Обязательно настанет день, когда Украина будет сбивать 100% вражеских ракет и дронов

Украинские военные делают все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвредить больше ударных позиций российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов", - отметил президент. Зеленский добавил, что РФ в течение текущих и минувших суток продолжила атаковать Украину ракетами и иранскими дронами, часть из которых была сбита.