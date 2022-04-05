Зеленський про обґрунтування росЗМІ геноциду українців: Вони навіть не ховаються

Президент Володимир Зеленський назвав публікацію російського державного інформаційного агентства, в якій обґрунтовувалися і віталися вбивства українців, одним з доказів для майбутнього трибуналу про військові злочини армії РФ в нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до парламенту Румунії.

Глава держави зазначив, що 3 квітня, коли світ був шокований картинами зі звільненої від путінських військ Бучі, де на вулицях лежали тіла вбитих мирних жителів, на сайті російського державного інформаційного агентства "РИА Новости" була опублікована стаття під назвою "Що Росія повинна зробити з Україною" з обґрунтуванням геноциду українців.

"І це не просто текст. Це один із доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців.

У статті описується чіткий і прорахований порядок знищення всього, що робить українців українцями, та й самих наших людей. Тих, кого не вдасться зламати й підкорити.

Сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" і "деєвропеїзацію" України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель якнайбільшої кількості наших людей у війні тільки вітається", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що така публікація держінформагентства Росії в умовах повної цензури в цій країні могла вийти лише за умови, що вона відповідає офіційній ідеологічній позиції РФ по війні проти України.

"Те, що не відповідає такій позиції, просто не пройшло б цензуру. Тобто я хочу, щоб ви мене зрозуміли: вони навіть не ховаються. Вони відкрито кажуть про мету вторгнення на територію України. Якби наша армія не вистояла, якби наш народ не піднявся на захист держави, вони зробили б те, що зробили в Бучі, але на всій території України", - сказав глава держави.

Відео: звернення президента України Володимира Зеленського до парламенту Румунії 4 квітня

Зазначимо, що автором відповідної статті на пропагандистському ресурсі "РИА Новости" є Тимофій Сергейцев, який раніше вже "відзначався" своєю українофобською позицією і перед цим майстрував плакат про три сорти українців.