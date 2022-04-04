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Подоляк про заяви РФ з приводу "деукраїнізації": це вже конкретна кримінальна практика

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Київ, Понеділок 04 квітня 2022 19:16
Подоляк про заяви РФ з приводу "деукраїнізації": це вже конкретна кримінальна практика Фото: радник глави офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк відреагував на публікацію в прокремлівському виданні, в якому обґрунтовується знищення українців. Він підкреслив, що такі заклики - це конкретна кримінальна практика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Подоляка.

За його словами, в Росії періодично з'являються спроби суспільного заснування війни в Україні і знищення української державності. Подоляк зазначив, що прокремлівські ЗМІ роблять це все в більш жорстких формулюваннях і навів цитату з публікації: "денацифікація України - це теж неминуча деєвропеїзація".

"Агентство внутрішнього пропагандистського використання - "РИА Новости" - фактично відкрито оголошує офіційну позицію (росс - ред.) ійской країни. Без маскування. Вже без обману", - зазначив Подоляк.

Радник глави ОП додав, що росЗМІ відверто повідомляє про плани Росії знищити Україну. При цьому, уточнює він, мова Москва збирається офіційно вбивати українців, а також знищити інфраструктуру країни, перетворивши її на випалену пустелю.

Подоляк приходить до висновку, що Кремль офіційно і публічно протоколює свої заклики до масових вбивств за етнічними, соціальним і навіть (ноу-хау) державними ознаками.

"А це вже конкретна кримінальна практика в міжнародних юрисдикціях. І для держави Росії, і для її представників", - резюмує він.

Також Подоляк робить висновок, що якість російської аналітики і "інтелектуальної еліти" залишається нижче плінтуса. За його словами, Кремль абсолютно не розуміє Україну і сучасний світ. В результаті Москва перетворюється на повного ізгоя.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, в близькому до Кремля виданні "РИА Новости" вийшла стаття "що Росія повинна зробити з Україною". У публікації обґрунтовується знищення українців, які не згодні з російською окупацією.

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