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Зеленський обійшов Порошенка на спецдільницях у зоні ООС


Військові на Донбасі віддали більшість голосів Зеленському

За результатами виборів 2019 на спецдільницях на Донбасі військовослужбовці  віддали більшість голосів (з різницею трохи менше 300) Володимиру Зеленському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані протоколів спецдільниць, які містяться на сайті Центрвиборчкому.

Загалом, за даними на сайті ЦВК, в голосуванні взяли участь більше 35 тисяч військових, з яких 17,7 тис. підтримали Зеленського, а 17,4 тис. - Петра Порошенка. У процентному співвідношенні загальний результат Зеленського на спецдільницях досягає 50,4%.

На спецдільницях у Донецькій області Зеленського підтримали 13,4 тис. військовослужбовців, Порошенка - 13,1 тис. При цьому кандидат показав кращий результат у Бахмуті, Слов'янську, Дружківці, Покровську, Маріуполі та Волновасі. Порошенко переміг на спецдільницях в Ясинуватському районі, Краматорську, Торецьку та Мар'їнці.

На спецдільницях у Луганській області Порошенко (4324) обійшов Зеленського (4308) всього на 16 голосів. При цьому діючий президент переміг у Станиці Луганській, Рубіжному, Лисичанську і Щасті. За Зеленським залишилися з серйозною перевагою Сватове та Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, за результатами першого туру на більшості спецдільниць у зоні ООС теж лідирував Зеленський, однак Порошенко в абсолютному вирахуванні обійшов опонента на 200 голосів.

На даний момент за результатами підрахунку 99,39% протоколів Зеленський набирає 73,24%, Порошенко - 24,44%. Розрив між ними майже сягає 9 млн голосів. При цьому ЦВК оголосить остаточні результати не раніше 30 квітня.

 

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