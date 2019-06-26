Зеленський оновив склад Нацради з антикорупційної політики

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики. Про це йдеться в указі президента від 25 червня.

До складу Національної ради увійшли представники експертних неурядових організацій, бізнесових асоціацій, керівники антикорупційних та інших профільних органів влади. Зокрема, у раді працюватимуть керівники "Трансперенсі Інтернешнл Україна", Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати, громадських організацій "Центр протидії корупції" та "Центр політико-правових реформ". Очолив раду з питань антикорупційної політики Руслан Рябошапка.

Вперше офіційний статус спостерігачів у Раді отримали представники міжнародних організацій, а саме представники Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку, Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні тощо.

"Національна рада з питань антикорупційної політики буде центром розробки рішень для боротьби з корупцією. Ми швидко реагуватимемо на недоліки антикорупційного законодавства чи інституцій та ініціюватимемо відповідні рішення. Рада також має забезпечити координацію роботи державних органів і недержавних організацій у досягненні тих результатів боротьби з корупцією, на які чекає суспільство... Наше перше засідання відбудеться вже найближчим часом", - повідомив Рябошапка.

Нагадаємо, Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи і підготовки законодавчих і практичних кроків для вирішення проблем функціонування судової гілки влади.

Також РБК-Україна писало, що 11 квітня судді ВАКС і Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу.