Зеленский об обменах с РФ: есть договоренность о 1200 пленных, над списками работают

Украина и РФ после третьего раунда переговоров в Стамбуле договорились об обмене 1200 пленных. Над списками людей, которых могут обменять, работают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства провел встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Они обсудили переговорный трек, а именно - выполнение договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовку новой встречи.
"Среди ключевых вопросов - продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем", - отметил президент.
Зеленский добавил, что Украина также работает, чтобы разблокировать возвращение гражданских, выясняют данные по каждой фамилии.
Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами, в частности контакты с американской стороной, и об усилиях для возвращения детей, которые были похищены и вывезены в Россию.
Зеленский и Умеров также обсудили следующие заседания Ставки верховного главнокомандующего. На них будут рассмотрены:
"Продолжается аудит выполнения решений СНБО и Ставки. К сожалению, некоторые решения не реализованы. Это будет исправлено безотлагательно", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. Предыдущие встречи проходили в Стамбуле 16 мая и 2 июня.
По результатам первого раунда переговоров была достигнута договоренность, в частности, об обмене пленными в формате "1000 на 1000".
Во время второго раунда было договорено об обмене военнопленными двух категорий - раненых и тяжелораненых, а также воинов в возрасте до 25 лет в формате "всех на всех". Кроме того, был согласован обмен телами погибших военных.
Как отмечал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, Украина во время третьей встречи предложила России до конца августа провести четырехстороннюю встречу с участием Зеленского, Путина, президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Эрдогана.