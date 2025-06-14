Зеленский: обмены пленными продолжатся, на следующую неделю есть договоренность

Обмен пленными

Напомним, сегодня в субботу, 14 июня, Украина и Россия провели четвертый обмен пленными за неделю.

Президент Украины отметил, что среди освобожденных много тех, кто оказался в планы еще с 2022 года. Он уточнил, что это воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, а также Государственной специальной службы транспорта.

В свою очередь, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что домой вернули военных, которые имеют ранения и проблемы со здоровьем. Причем значительная часть из защитников - попали в плен в ходе обороны Мариуполя.

Также известно, что общество освобожденных - это офицеры. Часть освобожденных - люди моложе 25 лет.

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