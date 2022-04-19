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Зеленський про обмін Медведчука: Ми не чуємо відповіді від Росії

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Київ, Вівторок 19 квітня 2022 22:48
Зеленський про обмін Медведчука: Ми не чуємо відповіді від Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримав відповіді Росії щодо пропозиції обміну затриманого нардепа Віктора Медведчука на мешканців та захисників Маріуполя. З такою ініціативою обміну виступив сам Медведчук після невдалої спроби втечі з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців та захисників Маріуполя", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що на це мовчання Кремля потрібно звернути увагу всіх, хто був чи може бути пов'язаним з Росією.

"Коли буде вирішуватися ваша доля - у Москві мовчатимуть. Це показово і це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з РФ", - резюмував він.

Нагадаємо, вчора Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна з проханням організувати його обмін на захисників та жителів Маріуполя.

Про те, чи можливий обмін Медведчука і яка доля його чекає, ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна

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