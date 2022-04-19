Зеленський про обмін Медведчука: Ми не чуємо відповіді від Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримав відповіді Росії щодо пропозиції обміну затриманого нардепа Віктора Медведчука на мешканців та захисників Маріуполя. З такою ініціативою обміну виступив сам Медведчук після невдалої спроби втечі з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців та захисників Маріуполя", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що на це мовчання Кремля потрібно звернути увагу всіх, хто був чи може бути пов'язаним з Росією.

"Коли буде вирішуватися ваша доля - у Москві мовчатимуть. Це показово і це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з РФ", - резюмував він.