Зеленский обсудил запрет на импорт украинского зерна с президентом Евросовета
В пятницу, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление главы Украины.
"Провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета. Рассказал о трагических последствиях очередного обстрела украинских городов ракетами и беспилотниками, в результате которого погибли мирные жители, в том числе и дети", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что они подробно обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг запрета отдельными соседними государствами на ввоз украинской аграрной продукции.
"Искусственное незаконное ограничение торговли с Евросоюзом бьет по Украине, которая противостоит российской агрессии как экономически, так и политически", - добавил президент.
Зеленский добавил, что в условиях войны с Россией Украина как страна-кандидат и Евросоюз должны неизменно придерживаться положений Соглашения об ассоциации и норм и правил единого рынка ЕС.
В Греции заявили, что запреты на украинское зерно и другие продукты питания, введенные в одностороннем порядке пятью странами ЕС, не являются жизнеспособным решением.
Более подробно о том, почему в Европе поставили на паузу ввоз зерна из Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.
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