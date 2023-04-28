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Зеленский обсудил запрет на импорт украинского зерна с президентом Евросовета

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Пятница 28 апреля 2023 18:48
Зеленский обсудил запрет на импорт украинского зерна с президентом Евросовета Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление главы Украины.

"Провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета. Рассказал о трагических последствиях очередного обстрела украинских городов ракетами и беспилотниками, в результате которого погибли мирные жители, в том числе и дети", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что они подробно обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг запрета отдельными соседними государствами на ввоз украинской аграрной продукции.

"Искусственное незаконное ограничение торговли с Евросоюзом бьет по Украине, которая противостоит российской агрессии как экономически, так и политически", - добавил президент.

Зеленский добавил, что в условиях войны с Россией Украина как страна-кандидат и Евросоюз должны неизменно придерживаться положений Соглашения об ассоциации и норм и правил единого рынка ЕС.

В Греции заявили, что запреты на украинское зерно и другие продукты питания, введенные в одностороннем порядке пятью странами ЕС, не являются жизнеспособным решением.

Более подробно о том, почему в Европе поставили на паузу ввоз зерна из Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

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