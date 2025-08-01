Зеленский обсудил со Стармером возможные форматы переговоров с Путиным

"Кир выразил соболезнования по поводу гибели наших людей в результате российского обстрела Киева. Это был абсолютно подлый, жестокий удар ракетами и дронами, который унес жизни 31 человека, среди которых пятеро - дети. Мы говорили сегодня именно о том, как остановить убийства, дать больше защиты нашим людям и заставить Россию закончить эту войну", - рассказал Зеленский.

Также лидеры обсудили актуальность увеличения производства дронов, особенно перехватчиков.

"Есть конкретная финансовая потребность, и мы договорились найти решение", - отметил украинский президент.

Зеленский и Стармер также говорили о санкциях против РФ.

"Россия их действительно боится, как бы ни пыталась делать вид, что это ее не касается. Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мерами", - добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский и Стармер обсудили наше взаимодействие с американскими партнерами, в частности координацию шагов с президентом США Дональдом Трампом, и возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров.

"Готовимся и к активной дипломатической работе с нашими партнерами в Европе и США. Согласовали позиции перед будущими международными мероприятиями", - добавил президент.