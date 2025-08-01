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Зеленский обсудил со Стармером возможные форматы переговоров с Путиным

Пятница 01 августа 2025 16:27
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Зеленский обсудил со Стармером возможные форматы переговоров с Путиным Архивное фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсудили, в частности, возможные форматы переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Кир выразил соболезнования по поводу гибели наших людей в результате российского обстрела Киева. Это был абсолютно подлый, жестокий удар ракетами и дронами, который унес жизни 31 человека, среди которых пятеро - дети. Мы говорили сегодня именно о том, как остановить убийства, дать больше защиты нашим людям и заставить Россию закончить эту войну", - рассказал Зеленский.

Также лидеры обсудили актуальность увеличения производства дронов, особенно перехватчиков.

"Есть конкретная финансовая потребность, и мы договорились найти решение", - отметил украинский президент.

Зеленский и Стармер также говорили о санкциях против РФ.

"Россия их действительно боится, как бы ни пыталась делать вид, что это ее не касается. Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мерами", - добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский и Стармер обсудили наше взаимодействие с американскими партнерами, в частности координацию шагов с президентом США Дональдом Трампом, и возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров.

"Готовимся и к активной дипломатической работе с нашими партнерами в Европе и США. Согласовали позиции перед будущими международными мероприятиями", - добавил президент.

Встреча Зеленского с Путиным

Напомним, на последних переговорах в Стамбуле Украина и Россия обсуждали возможность встречи на уровне лидеров. Украинская делегация предложила провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако Россия пока не соглашается на такую встречу. Глава российской делегации Владимир Мединский в ответ на такую инициативу заявил, что встреча на уровне лидеров "должна поставить точку" и ее необходимо тщательно подготовить.

В то же время глава МИД Турции Хакан Фидан после встречи рассказал, что стороны "в целом договорились" о встрече лидеров.

О том, почему Турция анонсирует встречу Зеленского и Путина, прибудет ли на такой саммит еще и Трамп и каковы шансы на то, что он вообще состоится - читайте в материале РБК-Украина.

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