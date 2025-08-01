Зеленський обговорив з Стармером можливі формати перемовин із Путіним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Кір висловив співчуття з приводу загибелі наших людей унаслідок російського обстрілу Києва. Це був абсолютно підлий, жорстокий удар ракетами та дронами, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро - діти. Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити Росію закінчити цю війну", - розповів Зеленський.

Також лідери обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів.

"Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення", - зазначив український президент.

Зеленський та Стармер також говорили про санкції проти РФ.

"Росія їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить. Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами", - додав глава держави.

Окрім того, Зеленський та Стармер обговорили нашу взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію кроків із президентом США Дональдом Трампом, і можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів.

"Готуємось і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та США. Узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами", - додав президент.