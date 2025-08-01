Зеленський обговорив з Стармером можливі формати перемовин із Путіним
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорили, зокрема, можливі формати перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Кір висловив співчуття з приводу загибелі наших людей унаслідок російського обстрілу Києва. Це був абсолютно підлий, жорстокий удар ракетами та дронами, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро - діти. Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити Росію закінчити цю війну", - розповів Зеленський.
Також лідери обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів.
"Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення", - зазначив український президент.
Зеленський та Стармер також говорили про санкції проти РФ.
"Росія їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить. Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами", - додав глава держави.
Окрім того, Зеленський та Стармер обговорили нашу взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію кроків із президентом США Дональдом Трампом, і можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів.
"Готуємось і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та США. Узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами", - додав президент.
Зустріч Зеленського з Путіним
Нагадаємо, на останніх переговорах у Стамбулі Україна і Росія обговорювали можливість зустрічі на рівні лідерів. Українська делегація запропонувала провести переговори за участю президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
Однак Росія поки не погоджується на таку зустріч. Голова російської делегації Володимир Мединський у відповідь на таку ініціативу заявив, що зустріч на рівні лідерів "має поставити крапку" і її необхідно ретельно підготувати.
Водночас глава МЗС Туреччини Хакан Фідан після зустрічі розповів, що сторони "загалом домовилися" про зустріч лідерів.
Про те, чому Туреччина анонсує зустріч Зеленського та Путіна, чи прибуде на такий саміт ще й Трамп і які шанси на те, що він взагалі відбудеться - читайте в матеріалі РБК-Україна.