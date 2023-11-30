Зеленский обсудил с Шольцом дальнейшее оборонное сотрудничество и ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом в четверг, 30 ноября. Лидеры обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, ситуацию на фронте и "зерновой коридор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил за мощный "зимний" оборонный пакет от Германии, включая четыре системы IRIS-T, и за многолетнюю программу финансовой помощи.

"Это лучшие сигналы неослабевающей поддержки Германии. Очень ценю, что все наши договоренности выполняются", - отметил глава государства.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию в поле боя. Зеленский рассказал Шольцу о своих визитах в Купянск, а также Херсон, Николаев и Одессу.

"Также рассказал о ситуации в Черном море, функционировании "зернового коридора" и об усилиях, необходимых для дальнейшей защиты гражданского судоходства", - добавил президент.

Зеленский также поблагодарил за участие Германии в имплементации формулы мира, в частности, за участие советника во встрече на Мальте и готовность принять участие в следующей встрече.

"Обратил внимание на важность обеспечения единства внутри Европейского союза по одобрению переговоров о присоединении Украины и выделении 50 млрд евро помощи на последующие годы", - отметил глава государства.

Германия хочет удвоить помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро на эти цели планируется потратить 8 млрд. евро.

Позже с проектом федерального бюджета Германии на 2024 год, содержащим удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро, ознакомились журналисты.

Затем Reuters писало, что в Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой зависла оборонная помощь для Украины в следующем году на общую сумму 8 миллиардов евро.