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Зеленский обсудил с президентом Литвы нужды украинской армии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, провел телефонный разговор с лидером Литвы Гитанасом Науседой. Политики обсудили нужды украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды нашего государства, дальнейшую евроатлантическую интеграцию", - отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил президента Литвы за поздравление с Днем защитников и защитниц Украины.

Напомним, недавно Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Австралии Энтони Албаниза призвал увеличить военную помощь Украине.

Также президент Украины после массовых ракетных ударов провел совещание с лидерами стран G7.

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Владимир ЗеленскийПрезидентЛитва