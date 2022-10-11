Зеленский призвал премьера Австралии усилить помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Также Зеленский проинформировал австралийского премьера о ракетном терроре со стороны РФ.

"Свободный мир объединен в поддержке Украины и противодействии агрессору", - отметил в разговоре президент Украины.

Напомним, что вчера и сегодня оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов серьезно пострадала энергетическая инфраструктура, во многих областях продолжаются восстановительные работы.

Кроме того, вчера впервые за последние месяцы ракеты были выпущены и по Киеву. Всего ракетные удары унесли жизни 20 украинцев, также много раненых.