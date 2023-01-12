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Зеленский обсудил с президентом Кипра усиление санкционного давления на Россию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 января, провел телефонный разговор с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Сообщается, что президенты обсудили текущие вызовы безопасности.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Анастасиадиса за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на РФ.

Как сообщалось ранее, вчера Зеленский встретился во Львове с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

До этого президент провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

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КипрВладимир Зеленский