Зеленский обсудил с президентом Кипра усиление санкционного давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 января, провел телефонный разговор с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
Сообщается, что президенты обсудили текущие вызовы безопасности.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Анастасиадиса за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на РФ.
Как сообщалось ранее, вчера Зеленский встретился во Львове с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.
До этого президент провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.