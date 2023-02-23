Зеленский обсудил с президентом Египта открытие Украиной продовольственных хабов в Африке

В четверг, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram .

"Поддержали цели и принципы Устава ООН, в частности, суверенитета и территориальной целостности государств", - добавил Зеленский.

Также президенты обсудили взаимодействие при открытии Украиной продовольственных хабов в Африке и важность продолжения "зерновой инициативы".

"Говорили об ужесточении продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени. В ходе переговоров они обсудили потенциал развития отношений двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 февраля, провел телефонный разговор с президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом.

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