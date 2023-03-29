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Зеленский обсудил с премьером Италии путь к миру в Украине

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В среду, 29 марта, президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Зеленский и Мелони обсудили вопросы мира в Украине, а также двусторонние и международные инициативы.

"Путь к миру в Украине - полный вывод российских войск с территории нашего государства и реализация нашей формулы мира. Благодарны итальянским друзьям за поддержку", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер Италии Джорджа Мэлони резко отреагировала на предложение одного из депутатов парламента прекратить помогать Украине. Она объяснила, почему важно и дальше осуществлять поддержку.

Напомним, ранее стало известно, что Италия хочет предоставить Украине несколько своих портов как логистическую платформу.

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