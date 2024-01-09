Зеленский обсудил с премьером Бельгии разблокирование 50 млрд евро для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Бельгии Александром де Кро. Одной из тем обсуждений стало разблокирование 50 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и его вечернее обращение .

По словам Зеленского, он поздравил Бельгию с началом председательства в Совете ЕС. Также глава государства поблагодарил за то, что поддержка Украины и международного права является одним из приоритетов бельгийского председательства.

"Ценим декабрьское решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины и надеемся, что при поддержке Бельгии наше государство существенно продвинется в выполнении дальнейших формальных шагов на этом пути", - добавил президент.

Он также рассказал бельгийскому премьеру о недавних ударах россиян и потребности в усилении украинской ПВО. В ходе переговоров стороны затронули и двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.

"Обсудили важность разблокирования европейской финансовой помощи в размере 50 млрд евро, а также вопросы реализации украинской формулы мира", - написал Зеленский.

Также, как отметил глава государства в своем обращении, вместе с Бельгией удалось достичь прорывных вещей, в том числе насчет использования российских активов для поддержки нашей страны.

Бельгия - союзник Украины

Напомним, Бельгия является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Страна, в частности, предоставляет военную помощь нашим защитникам.

Недавно стало известно, что Бельгия отправит в Данию два истребителя F-16, чтобы на них обучали украинских пилотов.

Также страна первой начала использовать российские активы для того, чтобы помогать Украине. Для этого создали спецфонд.