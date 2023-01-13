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Зеленский обсудил с премьером Албании усиление помощи и украинскую формулу мира

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эдди Рамой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Президент поприветствовал 30-летие дипотношений между странами и отметил решение Албании открыть посольство в Киеве.

"Обсудили ситуацию на фронте, важность наращивания помощив сфере безопасности Украине, поддержку формулы мира со стороны Албании", - написал Зеленский.

Напомним, Албания впервые за 30 лет дипотношений откроет свое посольство в Украине.

Эди Рама отмечал, что Албания вышла из ада и стремится к Евросоюзу.

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АлбанияВладимир Зеленский