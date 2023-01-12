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Албания впервые откроет посольство в Украине

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Четверг 12 января 2023 16:19
Албания впервые откроет посольство в Украине Фото: Албания впервые откроет посольство в Украине (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Албания впервые за 30 лет дипломатических отношений откроет свое посольство в Украине. Пока не известно, когда будет открыто дипломатическое представительство, однако оно будет находиться в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Албании Олты Джачки в Twitter.

"И Албания, и Украина входят в семью свободных демократических государств, будущее обеих стран - в евроатлантической семье. По случаю 30-й годовщины дипломатических отношений рада объявить, что Албания повысит уровень дипломатического представительства в Киеве и откроет посольство в Украине", - сообщила она.

Министр добавила, что обе страны прошли путь от тирании к демократии и отметила героическую борьбу украинцев за сохранение свободы.

"В нынешних обстоятельствах мы рады поддерживать Украину, как настоящие друзья на правильной стороне истории", - подчеркнула она.

Напомним, в сентябре 2020 года Украина впервые открыла посольство в албанской столице Тиране.

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