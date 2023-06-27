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Зеленский обсудил потребности Украины в артиллерии с премьер-министром Норвегии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере. Стороны, в частности, обсудили потребности нашей страны в артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам президента, он рассказал главе норвежского правительства о своей поездке на позиции украинских военных в Донецкой и Запорожской областях. Также стороны обсудили актуальную ситуацию на поле боя.

"Озвучил некоторые оборонные потребности Украины, в частности, в артиллерии", - добавил Зеленский.

Чиновники подняли тему предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе уже 11-12 июля и скоординировали позиции.

Помимо этого, Зеленский пригласил Гара Стере посетить Украину.

"Благодарю Йонаса Гара Стере за непоколебимую политическую, экономическую и оборонную поддержку. В частности, за последний пакет военной помощи и вклад Норвегии в коалицию истребителей", - отметил Зеленский.

Помощь Украине от Норвегии

Напомним, Норвегия является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Страна уже передала нашим военным танки Leopard 2, РСЗО и не только.

Также страна помогает обучать украинских солдат, которых после подготовки отправляют на фронт.

В мае Норвегия анонсировала новый пакет военной помощи Украине, в который вошли три радара Arthur и восемь дальнобойных реактивных артиллерийских установок типа MLRS.

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