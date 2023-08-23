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Зеленский обсудил усиление обороны Украины с американскими сенаторами

Фото: президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с тремя сенаторами Соединенных Штатов Америки. Одной из тем обсуждений стало усиление обороноспособности нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

По словам президента, он провел переговоры с сенаторами Ричардом Блюменталем, Линдси Гремом и Элизабет Уоррен. 

"Говорили о ходе ситуации на фронте и приоритетном вопросе дальнейшего усиления системы украинской обороноспособности", - написал Зеленский. 

Он также подчеркнул, что Украина ценит двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса США. 

Помощь США 

Напомним, США являются одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. Они предоставили нашей стране большое количество пакетов военной помощи. 

В частности, среди переданного Украине американского вооружения: зенитные ракетные комплексы Patriot, боевые машины пехоты Bradley, реактивные системы залпового огня Himars, кассетные боеприпасы. Также ожидаются поставки танков Abrams. 

Отметим, ранее стало известно, что администрация президента США обсуждает передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров.

 

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