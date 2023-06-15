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Зеленский обсудил возможность саммита Украина - Латинская Америка с президентом Коста-Рики

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Четверг 15 июня 2023 21:36
Зеленский обсудил возможность саммита Украина - Латинская Америка с президентом Коста-Рики Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом Роблесом. Одной из тем переговоров стала возможность саммита Украина - Латинская Америка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Глава государства поблагодарил своего коллегу за поддержку Украины на международных площадках, введение санкций против России и региональное лидерство в вопросе создания спецтрибунала за преступление агрессии для РФ.

Зеленский отметил, что рассказал президенту Коста-Рики о последствиях разрушения россиянами Каховской ГЭС. Сейчас важно, чтобы страна-агрессор ответила за такие действия, добавил глава государства.

"Также обсудили возможность организации саммита Украина - Латинская Америка и скоординировали позиции в преддверии будущих международных мероприятий", - добавил Зеленский.

Напомним, Коста-Рика решила поддержать создание спецтрибунала для России еще в апреле 2023 года. Она стала 34 страной, которая присоединилась к группе соответствующей инициативы.

Такой спецтрибунал необходим для того, чтобы привлечь к ответственности российских чиновников за полномасштабное вторжение в Украину, которое привело к большому количеству погибших мирных жителей, разрушению целых городов и не только.

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