Зеленський обговорив можливість саміту Україна - Латинська Америка з президентом Коста-Ріки
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Коста-Ріки Родріго Чавесом Роблесом. Однією з тем переговорів стала можливість саміту Україна - Латинська Америка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
Глава держави подякував своєму колезі за підтримку України на міжнародних майданчиках, запровадження санкцій проти Росії та регіональне лідерство у питанні створення спецтрибуналу за злочин агресії для РФ.
Зеленський зазначив, що розповів президенту Коста-Ріки про наслідки руйнування росіянами Каховської ГЕС. Наразі важливо, щоб країна-агресор відповіла за такі дії, додав глава держави.
"Також обговорили можливість організації саміту Україна - Латинська Америка та скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів", - додав Зеленський.
Нагадаємо, Коста-Ріка вирішила підтримати створення спецтрибуналу для Росії ще у квітні 2023 року. Вона стала 34 країною, яка приєдналася до групи відповідної ініціативи.
Такий спецтрибунал необхідний для того, щоб притягнути до відповідальності російських чиновників за повномасштабне вторгнення в Україну, яке призвело до великої кількості загиблих мирних жителів, руйнування цілих міст і не тільки.
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