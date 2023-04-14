Коста-Рика примет участие в создании спецтрибунала над РФ, - МИД Украины

Коста-Рика решила присоединиться к основной группе Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"В ходе нашего сегодняшнего разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил, что Коста-Рика решила присоединиться к основной группе специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

Кулеба отметил, что таким образом в коалицию стран по созданию спецтрибунала над РФ входит уже 34 страны.

"Мы также обсудили пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества", – добавил министр.