Коста-Рика примет участие в создании спецтрибунала над РФ, - МИД Украины
Коста-Рика решила присоединиться к основной группе Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"В ходе нашего сегодняшнего разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил, что Коста-Рика решила присоединиться к основной группе специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", - говорится в заявлении.
Кулеба отметил, что таким образом в коалицию стран по созданию спецтрибунала над РФ входит уже 34 страны.
"Мы также обсудили пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества", – добавил министр.
Напомним, что Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по трибуналу над РФ в апреле.
Ранее Украина собирала коалицию из 33 государств, работающих над созданием спецтрибунала по поводу преступления агрессии России.
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