Зеленский обсудил с Мелони усиление ПВО и новый пакет помощи

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. Обсудили десятый пакет помощи Италии, а также усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам президента, во время переговоров он рассказал Мелони об актуальной ситуации на поле боя. В частности стороны подняли вопрос продолжения военной поддержки Украины и ускорения предоставления 10-го пакета помощи со стороны Италии.

"Договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств с целью обсуждения ситуации с безопасностью в регионе и увеличения поставок систем противовоздушной обороны для Украины", - добавил он.

Как пишет ANSA, Мелони, в свою очередь, выразила "360-градусную" поддержку Украине и подтвердила готовность провести конференцию по вопросам восстановления и реконструкции в Риме в 2025 году.

Поддержка Украины со стороны Италии

Италия активно поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии с начала полномасштабной войны. Она предоставляет военную помощь, включая артиллерию, системы ПВО и боеприпасы. Италия также помогает тренировать украинских военных в рамках европейских программ. Политическая поддержка включает одобрение санкций против России и постоянное подтверждение солидарности с Украиной на международных платформах.

В начале декабря Reuters писало о том, что Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины, который может одобрить до конца 2024 года.