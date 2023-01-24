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Зеленский обсудил с Макроном дипломатические шаги по завершению войны

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Вторник 24 января 2023 20:40
Зеленский обсудил с Макроном дипломатические шаги по завершению войны Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги для завершения войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", - написал Зеленский.

Напомним, Франция передаст Украине легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы с российской агрессией.

Кроме того, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставок в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.

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