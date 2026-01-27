Зеленский обсудил с канцлером Австрии вступление в ЕС до 2027 года

Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Австрии Кристианом Штокером вопрос вступления Украины в Евросоюз до 2027 года. Зеленский пригласил его посетить Украину в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.
Зеленский отметил, что во время разговора со Штокером обсудил с ним энергетическую ситуацию в Украине после многочисленных терактов России. Он поблагодарил канцлера за то, что Австрия выделила средства на поддержку украинского энергосектора.
Отдельно Зеленский и Штокер обсудили переговоры в ОАЭ на прошлой неделе. Зеленский подчеркнул, что вступление Украины в Европейский Союз - одна из ключевых гарантий безопасности, не только для Киева, но и для Европы.
"Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасностному, технологическому и экономическому вкладам. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год - и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", - отметил он.
Зеленский добавил, что пригласил Штокера посетить Украину в ближайшее время.
Напомним, что мирный план США, который представил Вашингтон, предусматривает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз - не позднее 2027 года. В Вашингтоне считают, что смогут преодолеть сопротивление Венгрии и других стран, которые скептически относятся к такому решению.
Однако в ЕС отчаянно сопротивляются, заявляя, что вступление до 2027 года пока маловероятно. Дело в том, что Украина официально еще не завершила ни одного из 36 этапов переговорного процесса.
В Украине недавно подтвердили, что в начальных проектах 20-пунктного мирного плана, который обсуждается на переговорах под эгидой США, была зафиксирована дата вступления в Евросоюз в 2027 году. Однако сейчас это положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных государств-членов ЕС.