Зеленский обсудил с канцлером Австрии вступление в ЕС до 2027 года

Зеленский отметил, что во время разговора со Штокером обсудил с ним энергетическую ситуацию в Украине после многочисленных терактов России. Он поблагодарил канцлера за то, что Австрия выделила средства на поддержку украинского энергосектора.

Отдельно Зеленский и Штокер обсудили переговоры в ОАЭ на прошлой неделе. Зеленский подчеркнул, что вступление Украины в Европейский Союз - одна из ключевых гарантий безопасности, не только для Киева, но и для Европы.

"Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасностному, технологическому и экономическому вкладам. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год - и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", - отметил он.

Зеленский добавил, что пригласил Штокера посетить Украину в ближайшее время.