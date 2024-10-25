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В МИД Северной Кореи сделали циничное заявление об отправке войск в Россию

Пхеньян, Пятница 25 октября 2024 18:39
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В МИД Северной Кореи сделали циничное заявление об отправке войск в Россию Иллюстративное фото: солдат КНДР отправили в Россию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Северной Кореи считают, что отправка солдат в Россию на войну против Украины якобы соответствует международному праву. Но факт переброски войск там напрямую не подтверждают.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам России Ким Чон Гю, сообщает РБК-Украина со ссылкой на KCNA.

По словам Ким Чон Гю, он обратил внимание на "слухи" об отправке северокорейских войск в Россию, которые "нагнетают мировые СМИ".

Он добавил, что МИД Северной Кореи не занимается делами Минобороны и "не считает нужным подтверждать это отдельно".

"Если и есть что-то такое, о чем говорят мировые СМИ, то я думаю, что это будет акт, соответствующий нормам международного права. Очевидно, найдутся силы, которые захотят описать его как незаконный, я думаю", - рассказал чиновник.

Солдаты Северной Кореи в России

Напомним, Северная Корея отправила своих солдат в Россию, чтобы помочь ей в войне против Украины. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, часть военных КНДР уже находится в зоне боевых действий на Курском направлении.

Российский диктатор Владимир Путин в своем комментарии насчет этой ситуации заявил, что такие действия якобы предусмотрены "договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей.

К слову, как подчеркивал недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передача оружия между Северной Кореей и Россией нарушает резолюции ООН.

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