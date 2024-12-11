RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Зеленский обсудил с премьером Испании потребности Украины в ПВО

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Одной из тем обсуждений стали потребности Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Глава украинского государства поблагодарил Испании за всю предоставленную помощь, реализацию соглашения по безопасности, а также вклад страны в укрепление украинской противовоздушной обороны.

"Президент рассказал о необходимости в дополнительных средствах ПВО на фоне российских ударов по украинской энергетике", - уточнили в ОП. 

В ведомстве добавили, что отдельной темой переговоров стала европейская интеграция Украины. Зеленский выразил надежду, что первые переговорные кластеры удастся открыть в начале следующего года. 

Также лидеры договорились о встрече, которая пройдет в ближайшее время. 

 

ПВО для Украины

Напомним, ПВО остается приоритетным запросом Украины к партнерам, поскольку россияне продолжают ежедневно наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре.

В частности, недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что с тактической точки зрения дополнительные системы Patriot - это лучшие гарантии безопасности для страны.

Он уточнил, что такие "гарантии безопасности" смогут закрыть небо Украины. Речь о 10-12 дополнительных батарей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИспанияПВОПомощь Украине