Зеленский обсудил с премьером Испании потребности Украины в ПВО

Глава украинского государства поблагодарил Испании за всю предоставленную помощь, реализацию соглашения по безопасности, а также вклад страны в укрепление украинской противовоздушной обороны.

"Президент рассказал о необходимости в дополнительных средствах ПВО на фоне российских ударов по украинской энергетике", - уточнили в ОП.

В ведомстве добавили, что отдельной темой переговоров стала европейская интеграция Украины. Зеленский выразил надежду, что первые переговорные кластеры удастся открыть в начале следующего года.

Также лидеры договорились о встрече, которая пройдет в ближайшее время.