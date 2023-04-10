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Зеленский обсудил с премьером Ирака украинскую формулу мира

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Понедельник 10 апреля 2023 22:51
Зеленский обсудил с премьером Ирака украинскую формулу мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. В ходе переговоров они обсудили украинскую формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Продолжаем расширять внешнеполитические возможности нашего государства. Сегодня договорились с премьер-министром Ирака о новой энергии наших межгосударственных отношений", - сообщил Зеленский.

Он рассказал, что проинформировал ас-Судани об усилиях, чтобы вернуть мир и целостность Украине, в частности о формуле мира.

"И я благодарен за готовность не просто искать, а реально найти, как сделать наше сотрудничество сильнее", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с основателем Virgin Group британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Он стал новым послом UNITED24.

Кроме того, Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию на фронте и продолжение сотрудничества.

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