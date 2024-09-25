Зеленский обсудил с Мишелем использование замороженных активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Нью-Йорк встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Они, в частности, обсудили использование замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook и пресс-службу Офиса президента Украины.

Украинский лидер поблагодарил Мишеля за усилия и лидерскую позицию в вопросе поддержки Украины.

"Я думаю, что с вашей поддержкой наш путь в ЕС будет более быстрым. С вызовами. Но в любом случае мы видим этот свет в ближайшем будущем", - отметил Зеленский.

Главной темой встречи стали шаги, которые необходимо реализовать, для использования доходов от замороженных российских активов на нужды Украины.

Глава государства поблагодарил за первый транш в размере 1,5 млрд евро, который получили из доходов от активов России.

Помимо этого в ходе встречи стороны затронули ситуацию на фронте, военные потребности, шаги для укрепления обороноспособности Украины, а также реализацию совместных обязательств в сфере безопасности.

Отдельное внимание было уделено дальнейшим санкциям против России и блокировке обхода санкций.