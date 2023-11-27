Зеленский обсудил с главой ЕК переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсуждали реформы для переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и пресс-службу Офиса президента.

По информации ОП глава государства в ходе разговора заверил, что Украина продолжит реализовывать все обязательства, в том числе насчет прав национальных меньшинств и укрепления антикоррупционных институций.

При этом в Telegram-канале уточняется, что Зеленский пообещал фон дер Ляйен, что наша страна выполнит все рекомендации Еврокомиссии до саммита 14-15 декабря, на котором лидеры стран блока должны рассмотреть возможное открытие вступительных переговоров с Украиной.

Президент нашей страны проинформировал главу ЕК о принятых в первом чтении законопроектах, которые предназначены для усиления борьбы с коррупцией.

Также глава государства напомнил о важности сохранения единства Евросоюза перед декабрьским саммитом.

"Он отметил, что одобрение многолетней программы помощи объемом 50 млрд евро будет лучшим сигналом устойчивой поддержки Украины со стороны Евросоюза, а решение о начале переговоров по членству Украины в ЕС станет мощной мотивацией для украинцев", - сказано в публикации ОП.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, несколько недель назад Европейская комиссия обнародовала отчет об успехах Украины и других стран-претендентов на пути в Евросоюз.

В документе ведомство рекомендовало начать вступительные переговоры с Украиной. Это возможно только в случае, если соответствующее решение поддержат лидеры всех стран блока.

Вопрос открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС хотят рассмотреть на саммите, который пройдет 14-15 декабря.

Венгрия уже открыто выступила против начала вступительных переговоров. Власти страны не хотят допустить, чтобы Украина стала членом блока до завершения войны с Россией.