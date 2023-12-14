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Зеленский обсудил с главой Евросовета ожидаемые результаты предстоящего саммита ЕС

Четверг 14 декабря 2023 01:46
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Зеленский обсудил с главой Евросовета ожидаемые результаты предстоящего саммита ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем сегодня, 14 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

По словам Зеленского, они накануне саммита лидеров Европейского союза обсудили ожидаемые результаты по Украине, которые должны подтвердить непреклонную поддержку и единство Евросоюза.

"Они необходимы для укрепления устойчивости Украины в условиях противостояния российской агрессии и на пути к членству в ЕС", - отметил украинский лидер.

Саммит ЕС

14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там должны определиться по перспективам евроинтеграции Украины, Молдовы и Грузии.

Зеленский заявил, что получение положительного решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС зависит только от устойчивости стран-членов. Если решение отложат, это будет означать, что глава Кремля Владимир Путин наложил на него вето.

Также на саммите будут обсуждаться вопросы выделения Украине 50 млрд евро. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что лидеры ЕС, вероятно, одобрят пересмотр бюджета до 2027 года, предусматривающий выделение средств для нашего государства.

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