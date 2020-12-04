Зеленський обіцяє не закривати кордони для українців під час локдауну

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський заявив, що ймовірність введення локдауну в Україні в січні існує. Проте для українців державний кордон залишиться відкритою.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

"Давайте чесно. Зовсім уникнути локдауну буде дійсно дуже складно. Його ймовірність у січні існує. Однак я доручив уряду наступного тижня повідомити заздалегідь терміни його введення і перелік всіх карантинних обмежень", - заявив він.

Зеленський пообіцяв, що про введення локдауну буде відомо не за тиждень, як передбачено законом, а раніше.

"Ймовірний локдаун в січні не означає, що вам потрібно буде здавати квитки, скасовувати заплановану відпустку. Для громадян України державний кордон буде відкритим і для виїзду, і в'їзду", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вводити локдаун у грудні Кабінет міністрів не планує. Введення жорсткого карантину, можливо, відбудеться в перші дні січня.

За інформацією джерел РБК-Україна, посилений карантин може бути введений з 2 по 23 січня. Мова йде саме про посилення карантину, а не про локдаун. Разом з тим точної дати на цей час немає.