Зеленський: у новому Кабміні не закрито 5-6 принципових вакансій

На сьогодні в новому Кабміні залишаються не закритими 5-6 принципових вакансій. Про це в ході візиту до Полтавської області заявив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, на короткому брифінгу для журналістів Зеленський на питання про вакансії в Кабміні заявив, що консультації тривають.

"Про вакантні місця це питання, перш за все, до прем'єр-міністра. Ми будемо з ним спілкуватися, я теж тримаю ситуацію під контролем... Я думаю, що потрібна виважена позиція щодо пріоритетних міністерств... З приводу економіки, з приводу першого віце-прем'єра, якого у нас не було... Потім ми хочемо приділити увагу промисловості, новий прем'єр-міністр запропонує структуру - чи буде це віце-прем'єр або формувати нове міністерство. Я не знаю, чи вистачить у нього терпіння... Буде спокійна і виважена позиція, я знаю, що там зараз 5-6 принципових вакансій. Закриються обов'язково", - заявив президент.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що залишаються вакантними посади чотирьох міністрів. При цьому він уточнив, що планується розширення ще двох напрямків.