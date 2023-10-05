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Зеленский о новом пакете санкций ЕС против России: сложный и имеет "громкие" вопросы

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новый пакет санкций Европейского союза против России содержит "громкие" вопросы, из-за которых его принятие требует усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам саммита Европейского политического сообщества.

"12-й пакет санкций двигается медленнее, к сожалению. Каждый шаг требует усилий. Мы над этим работаем, стараемся объединять усилия. 12-й пакет сложный, имеет "громкие" вопросы по санкциям, руководству "Газпрома", ядерной отрасли РФ", - рассказал президент. 

Он добавил, что сейчас в вопросе нового пакета много вызовов. И ежедневная работа даст желаемый и справедливый результат. 

Новый пакет санкций

Напомним, еще в середине сентября издание Bloomberg сообщало, что Евросоюз готовит 12-й пакет санкций против России

Согласно информации издания, его могут утвердить в первой половине октября или во время саммита США-ЕС, который состоится в конце месяца. 

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что ЕС в новом пакете необходимо сконцентрировать ограничения против оборонной промышленности страны-агрессора и обхода действующих санкций

 

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Владимир ЗеленскийГазпромРоссийская ФедерацияЕвросоюз