Зеленский о новом контрнаступлении: детали не могу сказать, планов будет несколько

"Есть план. План четкий. Детали не могу сказать. Не имею на это право. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть соответствующие изменения. Планов будет готовиться несколько из-за утечки информации", - сказал президент.

Контрнаступления ВСУ

Зеленский сообщил, что во время прошлого контрнаступления планы Украины были на столе у Кремля еще до начала действий.

Ранее немецкое издание Welt заявляло, что бывший главнокомандующий ВСУ ВалерийЗалужный планирует новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собирают ресурсы для новых сделок в 2024 году.

В свою очередь, новый главком Александр Сырский говорил, что украинские военные перешли на новый этап ведения войны против РФ, целью которого является истощение противника.

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