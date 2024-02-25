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Зеленский о новом контрнаступлении: детали не могу сказать, планов будет несколько

Фото: президент Владимир Зеленский (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина готовится к новому контрнаступлению. Деталей не будет, но во избежание утечки информации планов на этот раз будет несколько.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Есть план. План четкий. Детали не могу сказать. Не имею на это право. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть соответствующие изменения. Планов будет готовиться несколько из-за утечки информации", - сказал президент.

Контрнаступления ВСУ

Зеленский сообщил, что во время прошлого контрнаступления планы Украины были на столе у Кремля еще до начала действий.

Ранее немецкое издание Welt заявляло, что бывший главнокомандующий ВСУ ВалерийЗалужный планирует новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собирают ресурсы для новых сделок в 2024 году.

В свою очередь, новый главком Александр Сырский говорил, что украинские военные перешли на новый этап ведения войны против РФ, целью которого является истощение противника.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины