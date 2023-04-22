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Зеленский о новых санкциях против РФ: чем жестче ограничения, тем быстрее закончится война

Новина українською →
Киев, Суббота 22 апреля 2023 21:33
Зеленский о новых санкциях против РФ: чем жестче ограничения, тем быстрее закончится война Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Введение более жестких санкций против России может повлиять на скорость завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что сегодня утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о новых санкциях против России. Они прежде всего были направлены на российский военно-промышленный комплекс. Ограничения ввели против 322 компаний, среди которых производители оружия, комплектующих и подобного.

В другие санкционные списки вошли юрлица и физлица, которые помогают России обходить санкции и задействованы в уничтожении свободы как в РФ, так и в Украине.

Президент отметил, что все санкционные пакеты детально прорабатываются, в том числе по вопросу синхронизации с партнерами.

По словам Зеленского, сейчас ликвидация любых возможностей обходить санкции является общим заданием абсолютно всех, кто хочет, чтобы Украина победила в войне быстрее.

"Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны - тем быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто понимает это", - подчеркнул глава государства.

Напомним, о том, что Зеленский ввел в действие новые санкции Украины против России, стало известно сегодня, 22 апреля, днем.

Также мы писали, что, по неофициальным данным, в новый пакет санкций ЕС против России не вошли ограничения, которые касаются атомной сферы и импорта алмазов.

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