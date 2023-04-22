Зеленський про нові санкції проти РФ: що жорсткіші обмеження, то швидше закінчиться війна

Введення жорсткіших санкцій проти Росії може вплинути на швидкість завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що сьогодні затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про нові санкції проти Росії. Вони насамперед спрямовані на російський військово-промисловий комплекс. Обмеження запровадили проти 322 компаній, серед яких виробники зброї, комплектуючих тощо.

До інших санкційних списків увійшли юрособи та фізособи, які допомагають Росії обходити санкції та задіяні у знищенні свободи як у РФ, так і в Україні.

Президент зазначив, що всі санкційні пакети детально опрацьовуються, зокрема щодо синхронізації з партнерами.

За словами Зеленського, зараз ліквідація будь-яких можливостей обходити санкції є загальним завданням абсолютно всіх, хто хоче, щоб Україна перемогла у війні швидше.

"Відповідно, що жорсткіший санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов'язаних з нею осіб, проти всієї російської економіки війни - то швидше буде і завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто розуміє це", - наголосив глава держави.