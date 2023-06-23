Зеленский о новых санкциях ЕС в отношении России: с нетерпением ждем эффективной реализации

"Приветствуем долгожданное и важное принятие 11 пакета санкций, направленных на прекращение обхода санкций со стороны", - написал Зеленский.

Он отметил, что в Украине с нетерпением ожидают их эффективной реализации для остановки вторжения РФ и дальнейшего усиления ограничительных мер, в частности против атомной энергетики.

Санкции против России в 11-м пакете ЕС

Усиление на обход санкций

11-м санкционным пакетом Евросоюз, в частности, тормозит возможности России по обходу уже действующих санкций.

Так, впервые в качестве сдерживающего мероприятия в пакет была включена возможность продления запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подпадающие под санкции товары поступают в Россию. Это позволяет, в частности, запретить экспорт чувствительных товаров двойного назначения и некоторых товаров, связанных с оборонной промышленностью.

Кроме того, запрет на транзит через Россию в третьи страны будет также распространен на товары, которые могут быть использованы для повышения обороноспособности России, и на товары, используемые в авиации.

По предложению Эстонии и других стран Балтии и Польши, санкция на автомобильные перевозки расширяется за счет запрета на перевозку грузов в ЕС с зарегистрированными в России прицепами, а также товаров, используемых Россией в войне против Украины, в том числе электроники, полупроводников и фотоаппаратов.

В список усилившихся экспортных ограничений также внесены 87 компаний оборонной промышленности, в том числе компании третьих стран, причастные к продаже беспилотников из Ирана и уклонения от санкций. Вместе с ними санкции уже введено около 1800 физических и юридических лиц за подрыв территориальной целостности Украины.

Другие ограничения

Также по предложению Эстонии Евросоюз ужесточил санкции на экспорт автомобилей в Россию и запретил экспорт в Россию пневматического и газового оружия и другого подобного оружия.

Кораблям, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолку цен, в том числе судам, отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещено мероприятие в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на запад в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки вне юрисдикции портов.

Проблема обхода санкций РФ

Вопрос обхода санкций Россией стоит достаточно остро. Это связано с тем, что российские компании умудряются закупать все необходимое с привлечением третьих стран. То есть, компании из Европы продают свою продукцию, в том числе и оборонной промышленности, другим странам, а те уже перепродают в Россию. Ранее в США определили пять стран, которые помогают России обходить санкции: Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.

Буквально недавно издание Politico писало о том, что Россия продолжает закупать западные патроны для своих снайперских винтовок Орсис Т-5000. Их заметили на вооружении у наемников ППК "Вагнера".

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