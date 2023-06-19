России удается импортировать западные патроны, несмотря на санкции, - Politico

Россия продолжает закупать патроны для своих снайперских винтовок Орсис Т-5000. Это происходит в обход санкций ЕС из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, одним из импортеров является ООО "Промтехнология". Эта компания уже находится под санкциями и является производителем снайперской винтовки Орсис Т-5000. Их заметили на вооружении у наемников ЧВК "Вагнера".

В ходе расследования журналисты Politico нашли сертификаты этой компании на ввоз более 100 тысяч патронов калибра .338 Lapua Magnum и 5 тысяч гильз такого калибра производства американской компании Hornady.

При этом в комментарии изданию гендиректор Hornady Стив Горнади заявил, что его компания якобы не торгует с Россией.

"Мы категорически не экспортируем ничего в Россию и с 2014 года не имеем разрешения на экспорт в Россию. Мы не поддерживаем любую продажу нашей продукции любому российскому сукиному сыну, и если мы узнаем, как они ее купили, - если они действительно ее купили, - мы сделаем все возможное, чтобы прекратить это", - сказал он.

Кроме того, известно, что еще одна российская компания "Тетис" в апреле 2023 года задекларировала импорт более 300 тысяч патронов к охотничьему нарезному оружию различных калибров из каталога той же Hornady. Как пишет Politico, учредители компании связаны с российским Минобороны.

Также в статье издания фигурирует словенская компания Valerian d.o.o. Она является производителем патронов калибра .338. И хотя руководство компании исключает экспорт в Россию, журналисты говорят, что их могли экспортировать через третьи страны, в частности, отдельные партии экспортировались в Кыргызстан.

Обход санкций ЕС Россией

Россия продолжает закупать необходимые материалы из Европы по следующей схеме: европейские компании продают свою продукцию другим странам, а они, в свою очередь, перепродают материалы в Россию.

Описывая масштабы такого обхода, координатор санкций в Государственном департаменте США О'Брайен рассказал Politico, что "к началу этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне".

Чтобы противостоять такому развитию событий, в ЕС решили ограничить возможности другим странам помогать России обходить санкции. Эти намерения должны отразиться в 11-м пакете санкций ЕС.