Зеленський про нормандську зустріч: на рівних, не стравою

На зустрічі в нормандської форматі Україна буде сидіти за столом на рівних. Про це заявив президент України Володимр Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

Глава держави підкреслив, що Україна на нормандські зустрічі не буде "стравою, яку подають великим босам, а буде на рівні з іншими учасниками переговорів".

"Я дуже не хочу, щоб Україна була країною між. По-перше, з самого початку. З цією пропозицією я йшов на вибори. Ми хочемо повернути людей і наші територію", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що повернення полонених було сигналом того, що РФ готова до розмови.

Раніше РБК-Україна писало, що в РФ заявили про прогрес у виконанні рішень нормандської зустрічі. За словами глави російського МЗС Сергія Лаврова, Зеленський проявив волю до того, щоб досягти миру на Донбасі.

Також РБК-Україна писала, що Володимир Зеленський на нормандської зустрічі в Парижі висуне умови прямих переговорів з окремими районами Донецької та Луганської областей. Зеленський запропонує замінити представників ОРДЛО в контактній групі.