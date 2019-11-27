Зеленський про нормандську зустріч: хочу чіткого розуміння, як зупинити війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський хоче чіткого розуміння, коли і як можна зупинити війну на Донбасі, він готовий до переговорів в різних форматах в рамках нормандської зустрічі. Про це Зеленський заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседом, повідомляє Delfi.

Зеленський зазначив, що не очікує припинення війни "завтра".

"Я хочу чіткого розуміння, як президент України, країни, яка воює, коли ми можемо і як ми можемо зупинити цю війну", - сказав він.

Український президент додав, що готовий до переговорів в різних форматах в рамках нормандської зустрічі. Але не підтвердив інформацію про те, що в Парижі має відбутися його зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що Путін і Зеленський під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі можуть провести окрему зустріч. Вони також нещодавно проводили телефонну розмову.

Раніше голова відділу відносин з країнами "Східного партнерства" зовнішньополітичної служби ЄС Річард Тиббельс завив, що Брюссель від президента Росії Володимира Путіна чекає на нормандській зустрічі значущих кроків для просування мінського процесу.

На цій зустрічі президент України Володимир Зеленський буде піднімати питання звільнення всіх українських полонених.