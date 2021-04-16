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Зеленський про нормандський формат: штучне дихання зараз може зробити Макрон

Автор: Анастасія Рокитна

Переговори в нормандському форматі зараз блокує Росія. Президент України Володимир Зеленський очікує, що "нормандську четвірку" оживить президент Франції Еммануель Макрон.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Le Figaro, повідомляє прес-служба Офісу президента.

На питання про те, чи нормандський формат мертвий, український президент відповів: "Думаю, що штучне дихання може зробити зараз саме пан Макрон. Так, саме зараз".

За його словами, ці переговори ожили в 2019 році, але через Росію формат заблокований.

"Зараз ми бачимо, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати. Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з’явиться бажання у Росії", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Франції, де проведе переговори з Макроном і Меркель.

На початку березня Зеленський заявляв, що знайде формат переговорів з лідерами "нормандської четвірки", якщо найближчим часом не буде саміту.

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Новини України Володимир ЗеленськийЕммануель МакронНормандський формат
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