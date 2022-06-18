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Зеленський після Миколаєва приїхав в Одеську область

Фото: Зеленський приїхав в Одеську область (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський відвідав опорний пункт Національної гвардії під час робочої поїздки до Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський також оглянув зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів МВС.

"Хочу подякувати вам від народу України, від нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров’я", - сказав Зеленський.

Присутні також вшанували пам’ять загиблих українських захисників хвилиною мовчання.

Як повідомлялося раніше, Зеленський відвідав Миколаїв. Там він нагородив голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького, а мера Олександра Сєнкевича - орденом "За мужність".

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Володимир ЗеленськийОдеса