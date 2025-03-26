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Зеленский о ночной атаке РФ: Москва не собирается идти на настоящий мир

Среда 26 марта 2025 11:32
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Зеленский о ночной атаке РФ: Москва не собирается идти на настоящий мир Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Прошлой ночью Россия осуществила массированную атаку на Украину, выпустив 117 дронов, большинство из которых были "шахедами". Под ударами оказались несколько областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Прошлой ночью Россия осуществила очередной массированный удар по Украине, выпустив 117 дронов, большинство из которых были "шахедами". Защитники Украины сумели сбить значительную часть атак, однако ударов не удалось избежать в некоторых регионах.

Под российской атакой оказались Днепровская, Сумская, Черкасская области, а также Кривой Рог, где пострадали предприятия и гражданская инфраструктура.

В Ахтырке Сумской области разрушались дома и магазины, а обстрелы коснулись также Донецкой, Харьковской и Запорожской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украине необходима помощь, а мир должен осуществить сильное давление на Россию.

"Наносить такие масштабные удары после переговоров о прекращении огня - это со всей очевидностью показывать всем в мире, что Москва не собирается идти на настоящий мир. Еще с 11 марта есть американское предложение полной тишины, полного прекращения ударов. И буквально каждую ночь своими ударами Россия повторяет нет в ответ на мирное предложение партнеров", - отметил он.

Атака на Украину

Россия атаковала дронами Черкасскую область в ночь на 26 марта. Большинство беспилотников были направлены на Черкассы, есть повреждения.

Кроме того, что в ночь на 26 марта Россия запустила по Украине 117 беспилотников, дроны атаковали с четырех направлений.

Также стало известно, что поздно вечером во вторник российские захватчики нанесли массированный удар "Шахедами" по Кривому Рогу. В результате атаки в городе были значительные разрушения.

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