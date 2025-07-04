Зеленский о ночной атаке РФ: десятки "Шахедов" были сбиты дронами-перехватчиками

"Тяжело этот день начался - более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были изъятия", - заявил президент.

Он отметил, что сегодня были и важные результаты у дронов-перехватчиков.

"Десятки "Шахедов" были сбиты именно перехватчиками. Максимально это масштабируем. Больше производства таких дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача", - подчеркнул глава Украины.