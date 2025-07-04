RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский о ночной атаке РФ: десятки "Шахедов" были сбиты дронами-перехватчиками

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Десятки вражеских дронов-камикадзе "Шахед" были успешно сбиты украинскими дронами-перехватчиками во время ночной масштабной атаки РФ 4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Тяжело этот день начался - более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были изъятия", - заявил президент.

Он отметил, что сегодня были и важные результаты у дронов-перехватчиков.

"Десятки "Шахедов" были сбиты именно перехватчиками. Максимально это масштабируем. Больше производства таких дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача", - подчеркнул глава Украины.

Атака на Киев

Напомним, что этой ночью Киев пережил очередную массированную атаку российских войск с применением ракет и дронов.

Как следствие горения после вражеских ударов, на утро город окутал дым, а киевлян даже призвали закрыть окна.

Что сейчас известно о последствиях атаки на Киев, можно узнать в репортаже РБК-Украина.

Заметим, что в комментарии РБК-Украина военный эксперт Михаил Самусь назвал неожиданную причину ночного удара по Киеву.

Тем временем правоохранители показали уникальные кадры адской ночи в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныДрони